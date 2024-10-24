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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية  الخضراوات والفاكهة بمنافذ  المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية:-

الطماطم 20.5 جنيه.

- البصل 14 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيه .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.

- الكوسة بـ 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 30 جنيها

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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