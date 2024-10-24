بعد انتداء الأدلة الجنائية.. التحقيق في أسباب حريق شقة "أبو الليف"

تجري نيابة الهرم تحقيقاتها حول نشوب حريق بشقة المطرب نادر أبو الليف في منطقة حدائق الأهرام، حيث انتدبت خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه.

محمد يوسف

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