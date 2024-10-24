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ضبط 17 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 30 مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات الأمن في الإسماعيلية والإسكندرية وقنا من ضبط 17 عنصرًا إجراميًا متورطين في الاتجار بالمواد المخدرة.

وقد استهدفت الحملات الأمنية عدة مواقع على النحو التالي:

الإسماعيلية: تم ضبط 9 عناصر بحوزتهم كميات مختلفة من مخدر الحشيش والشابو والأسلحة البيضاء، بإجمالي 172 كيلو جرام من المخدرات.

ونجح رجال مباحث الإسكندرية في ضبط 6 عناصر بحوزتهم حوالي 78.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكميات من الهيروين والأسلحة.

وفي قنا ضُبط عنصرين بحوزتهم 4 كيلو جرام من الآيس وكميات من الحشيش والهيروين بالإضافة إلى أسلحة نارية.

تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المخدرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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