شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وأجواء مائلة للبرودة ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار نشاط الرياح اليوم على أغلب الأنحاء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يسود البلاد، أجواء تميل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، أما نهاراً تكون الأجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 17، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.