شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: هناك غياب للمحاسبة والعدالة فيما يرتكب فى قطاع غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيدالخميس، 24 أكتوبر 2024 11:28 ص
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اجتماع اليوم يأتى في ظل ظرف دولي دقيق من الأزمات والتحديات المركبة ويهدد مصداقية النظام الدولى متعدد الأطراف.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة تجمع بريكس بلس، بمدينة قازان الروسية، أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز تعاون الجنوب من أجل التنمية.
وأكد الرئيس السيسي، أن هناك غياب للمحاسبة والعدالة فيما يرتكب في قطاع غزة ولبنان.
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