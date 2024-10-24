شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وتفاصيل اختبارات الشهر للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد الاختبارات الشهرية للمرحلة الأبتدائية للصفوف الثالث والرابع والخامس و السادس ، حيث تم تحديد موعد اختبار شهرى أكتوبر و نوفمبر لتعقد يوم الأحد 24 نوفمبر القادم، كما يتم الاختبار في المهام الأدائية لجميع الصفوف يوم الثلاثاء 17 ديسمبر القادم.

كما حدد القطاع امتحانات المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادى فقط اختبار شهرى أكتوبر و نوفمبر يوم الأحد 24 نوفمبر القادم ، والمهام الأدائية يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.

على أن يكون الزمن المخصص لكل مادة " فترة دراسية واحدة" ويستمر اليوم الدراسى طبقاً للجدول المعتمد دون تعطيل للدراسة ، ويتم الاختبار فيما تم تدريسه خلال الشهر أو الشهور محل الاختبار ، ومع مراعاة أن تكون الأسئلة متنوعة ومتدرجة ، وأن يكون اختبار المادة والإجابة عنه بذات الورقة، وما يخص المواد التي لا تضاف للمجموع يتبع ما كان معمول به العام الماضى .