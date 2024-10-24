شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص أمطار خفيفة على مناطق بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى أنه من المتوقع فرص أمطار خفيفة اليوم الخميس 24 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

ويشهد اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 17، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.