شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن ميدان سفير و12 منطقة رئيسية بالقاهرة مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً للقيام باعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع بن الحكم، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (الف مسكن ومنشية التحرير ـ ميدان سفير والإسماعيلية وتريمف ومتفرعاتهم ـ منطقة ألماظة وقاعدة ألماظة والسبع عمارات ـ مستشفى الجلاء وارض الجولف التابعة لمصر الجديدة - منطقة العزب بالمطرية - شارع شركات البترول بمسطرد ).

وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 25-10-2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26-10-2024 ولمدة 10 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

