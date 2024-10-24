شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث التناسليات: فحص وعلاج 14456 رأس ماشية مجانية بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، اطلاق 4 قوافل بيطرية مجانية فى محافظة مطروح لدعم مربي الماشية بالمحافظة وذلك فى اطار التعاون المثمر مع منظمات العمل الأهلى و التنموى وقامت بعلاج 14456 حيوان.



قال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، إن تلك القوافل والتى استمرت أعمالها لمدة 4 أيام و في إار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري وفي إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف أن هذه القوافل تقدم خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، و تقوم القوافل أيضا بإجراء عمليات المقاومة الشاملة للطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات عن طريق التجريع والرش مما يساهم في تحسين صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض التي تنتقل عن طريق هذه الطفيليات وكذلك تعظيم الاستفادة من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة وذلك عن طريق تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية مما يساهم في تقليل معدلات الوفيات في المواليد.

وأوضح مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، انه يتم ايضا وعلى هامش القوافل تكثيف الدور الارشادي والتوعوي لمربي الماشية، لرفع على الكفاءة التناسلية و الانتاجية للحيوان.

وقامت العيادة المتنقلة لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بعلاج 14456 رأس من الأغنام والماعز والإبل والأبقار والخيول بحواضر وبوادى مراكز مرسى مطروح والنجيله وسيدى برانى والضبعة.