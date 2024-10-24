شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك اليوم فى قمة "بريكس بلس" بقازان الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى قمة "بريكس بلس" بـ (قازان) الروسية، والتى تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء فى البريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة لتجمع البريكس.

ويُلقي الرئيس السيسي كلمة - خلال قمة بريكس بلس - يؤكد فيها على أهمية اجتماعات "بريكس بلس" في تعزيز التعاون "جنوب - جنوب".

كان الرئيس السيسي ألقى كلمة في الجلسة العامة الأولى (المغلقة) لقمة البريكس بقازان صباح أمس الأربعاء، تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.

كما ألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس بعد ظهر أمس الأربعاء، والتي عُقدت تحت عنوان: "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين" أكد خلالها على أن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشددا على دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.

ويضم تجمع البريكس حاليا البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، جنوب إفريقيا، ومصر وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.