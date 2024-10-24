شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال يشيد بإنشاء مجلس أعلى للتدريب بقانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بما أقرته لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، من مواد مشروع قانون العمل الجديد وخاصة إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والمجلس الأعلى للتدريب.

وأوضح البدوى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه طالما طالب بإنشاء هيئة وطنية لـ التدريب المهني تحت مظلة رئيس الوزراء، لعدة أسباب من أهمها أن يكون هناك جهة واحدة مسئولة عن ملف التدريب المهني المصري تقوم برسم سياسات واستراتيجيات ومناهج وبرامج التدريب للقضاء على التشتت والتبعثر والتضارب والتعارض بين الجهات القائمة بالتدريب حاليا، بالإضافة إلى إعداد عمالة مصرية مدربة تدريب جيد بالمهارات والمواصفات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وعلى المهن المطلوبة في هذه الأسواق وكذلك وظائف المستقبل.

أما عن المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، فقال البدوى: إن المجلس سيكون معنيا برسم السياسة العامة للتخطيط وتشغيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج والأشخاص من ذوى الإعاقة، من واقع احتياجات سوق العمل برئاسة الوزير المختص ويضم في عضويته ممثلين للوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.

ولفت إلى أن العمالة غير المنتظمة إحدى الفئات المهتم بها المجلس الأعلى للتشغيل، حيث سيكون مسئولا عن تحديد الخدمات المقدمة لتلك الفئة من العمالة، وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها، كما يجوز للمجلس إضافة بعض الفئات الأخرى التي يرى اعتبارها ضمن هذه العمالة خاصة في حالة القوي القاهرة أو الضرورة أو الظروف الاستثنائية أو الأوبئة التي تمر بها البلاد.