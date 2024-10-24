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84% من القراء يطالبون بتكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية، أيد غالبية القراء  مطالب تكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية، بينما عارض 26% من القراء مطالب تكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية.


 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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