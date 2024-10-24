شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يطالبون بتكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية، بينما عارض 26% من القراء مطالب تكثيف حملات دعم الحرف اليدوية والتراثية.



