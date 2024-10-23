شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يوجه إنذارات للسكان في برج البراجنة وحدث بيروت بالضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارات للسكان في برج البراجنة وحدث بيروت بالضاحية الجنوبية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال نفذ غارة بمسيرة على منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت وأنباء عن عملية اغتيال.

فيما قال حزب الله اللبناني: "تمكنا من التصدي لقوات إسرائيلية في اشتباكات بعدة قرى حدودية في جنوب لبنان".

