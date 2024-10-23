شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: مقتل 4 جنود وإصابة 15 آخرين فى انفجار لغم أرضى جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، اليوم مقتل 4 جنود وإصابة 15 فى انفجار لغم أرضى جنوبى لبنان.

وكثف الطيران الحربي الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، غاراته مستهدفًا عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه، وقد بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلى خلال شهر أى منذ سبتمبر الماضي 1552شهيدا.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 2546 لبنانيا وإصابة 11862 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على لبنان فى أكتوبر 2023.

بالتوازي مع المسار السياسي والإنسانى لدعم لبنان ، ينطلق غدا الخميس فى فرنسا مؤتمر باريس الدولي من أجل دعم سكان لبنانوسيادته"، والذي تحشد له فرنسا كل الدعم من أجل لبنان، و يركز المؤتمر على تأمين المساعدات الانسانية في ظل نزوح حوالي مليون ونصف مليون لبناني من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وعلى دعم الجيش باعتباره هو الذي سيمسك بالاوضاع الامنية وعلى تأمين وقف ثابت لاطلاق النار .