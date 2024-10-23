شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون إسرائيليون: إسرائيل على وشك شن هجوم على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة كان العبرية نقلا عن مسئولين إسرائيليين، اليوم إن إسرائيل على وشك شن هجوم على إيران.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، السبت، بأن مسئولين أمريكيين كبارًا أبدوا قلقهم البالغ بشأن تسريب وثيقتين استخباريتين أمريكيتين، تناولتا الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران، وهو ما قد يشير إلى احتمال حدوث "خرق أمني كبير" لمجمع الاستخبارات الأمريكي.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن الوثيقتين تم تسريبهما على حساب في تطبيق "تليجرام" مرتبط بإيران.

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية ومكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، عن التعليق على هذه الوثائق المسربة، لكنهما لم ينكرا صحتها، وفق ما أورد موقع "والا".

وزعمت قناة على “تليجرام” تحمل اسم "Middle East Spectator"، الجمعة، أنها حصلت على وثائق من مصدر في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، تتعلق باستعدادات إسرائيل للهجوم على إيران.

وحدث توقيت التسريب، بينما كانت إسرائيل تستكمل استعداداتها للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من أكتوبر الجاري، وهو ما تم اعتباره بمثابة محاولة للتأثير على الرد الإسرائيلي المرتقب أو تعطيله.

وقال مسئول إسرائيلي كبير، إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على علم بالتسريب، وتأخذه على محمل الجد".

ويتضمن التسريب تفاصيل عمليات تم تنفيذها في الأيام الأخيرة في عدة قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك نقل أسلحة متقدمة كانت مخصصة لمهاجمة إيران.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه وفقاً لمعلومات استخباراتية تم الحصول عليها من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية، أجرى سلاح الجو الإسرائيلي هذا الأسبوع تدريباً شاركت فيه طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة، كتحضير محتمل للهجوم على إيران.

كما لفت التقرير المسرب إلى مراقبة وثيقة ومفصلة للغاية من قبل المخابرات الأمريكية للاستعدادات في إسرائيل للهجوم على إيران، بما في ذلك استخدام الأقمار الصناعية للتجسس على العمليات التي يتم تنفيذها في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.