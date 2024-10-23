شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى على شركة الصناعات الجوية والفضائية فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة الصناعات الجوية والفضائية بأنقرة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وتؤكد مصر إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية.

كما أعربت مصر فى بيان لوزارة الخارجية عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التركي في هذا الظرف الدقيق، وتتقدم بخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب التركي الشقيق ولأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.