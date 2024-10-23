شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى نظيره الفلسطينى ويؤكد رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على موقف مصر الثابت الداعم للسلطة الفلسطينية، ويؤكد رفض مصر أى مساع أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

والتقى الرئيس السيسى بالرئيس الفلسطينى محمود عباس على هامش تجمع بريكس المنعقدة بمدينة قازان الروسية.

وأكد الرئيس السيسى على ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة فى إقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



