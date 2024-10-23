شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يعرب عن تقديره لجهود مصر لمساندة حقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 07:55 م

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها بأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أعرب عن تقديره لجهود مصر لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني وتحركاتها لدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وذلك على هامش تجمع بريكس المنعقدة بمدينة قازان الروسية. وأكد الرئيس السيسى على ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة فى إقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



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