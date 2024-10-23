شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى نظيره الصينى "شي جين بينج" فى قازان الروسية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش قمة تجمع بريكس المنعقدة بمدينة قازان بجمهورية روسيا الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين استعرضا مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، لاسيما تجمع بريكس، مثمنين التطور الملحوظ والمحطات الإيجابية التي تشهدها علاقات البلدين منذ تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في عام 2014، ومؤكدين حرصهما على البناء على الزخم الناتج عن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس للصين في مايو 2024.