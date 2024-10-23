شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس: إدارة بايدن تعمل على مقترح جديد لصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة أن إدارة بايدن تعمل على صياغة مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضافت الصحيفة أن بلينكن أوضح - فى لقاء مع عائلات الأسرى الأمريكيين فى غزة - أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن اقترحت خطة تهدف إلى إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن (أقل من 10) فى المرحلة الأولى، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار من قبل إسرائيل فى غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى لعائلات الأسرى إنه يأمل فى تحقيق تقدم من خلال هذه الصفقة، وتقدر إسرائيل عدد الأسرى فى غزة بـ101 أسير، فى حين أعلنت حماس أن عددا من هؤلاء الأسرى قتلوا نتيجة الغارات الإسرائيلية العشوائية على القطاع.