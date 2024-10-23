شكرا لقرائتكم خبر عن كلية القادة والأركان تنظم فعاليات اليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت كلية القادة والأركان فعاليات اليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية ودول الدارسين الوافدين بدورات الكلية وذلك فى إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الكلية تزامناً مع الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت الفعاليات بعرض تقديمى عن جمهورية مصر العربية تناول نبذة عن كلية القادة والأركان والمشروعات القومية العملاقة التى حققتها الدولة المصرية فى مختلف المجالات ، أعقبها تقديم عدداً من الفقرات الفنية بمشاركة أكاديمية الفنون وكورال الأطفال وذوى الهمم.

وألقى اللواء أركان حرب محمد محمود عوض مدير كلية القادة والأركان كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية داخل الكلية ، مشيراً إلى أن الكلية تسعى دائماً لمواكبة أحدث أساليب وطرق التعليم المتطورة لتخريج قادة مسلحين بالعلم والفكر والمعرفة.

وعلى هامش الفعاليات أقيم معرضاً للمطبوعات الخاصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذا معرضاً لعدد من دول الدارسين الوافدين بالكلية لعرض الموروثات الثقافية والشعبية لتلك الدول.

حضر الفعاليات اللواء أركان حرب وليد حموده عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقيين العسكريين بالقاهرة .