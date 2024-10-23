شكرا لقرائتكم خبر عن اسأل والحكومة تجيب.. الخليج 365 يطلق حملة للرد على استفسارات قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص ”الخليج 365” على التواصل والتفاعل مع المواطنين، يعلن عن إطلاق أكبر حملة للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وذلك من خلال تخصيص مساحة على الصفحة الرئيسية لموقع ”الخليج 365” لتلقى كل الأسئلة الخاصة بالتصالح والحالات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، في القرى والريف المصرى، وكل ما يخص منظومة البناء ، ومصير الطلبات، وعملية المعاينة.

وسيتم الرد على كل الأسئلة تفصيلا، من قبل المسئولين كل في تخصصه، لشرح كل التفاصيل المتعلقة بالحالات ، إضافة إلى شرح مبسط خطوة بخطوة لكيفية التقديم للتصالح والإجراءات الواجب اتباعها، والأماكن الواجب التوجه إليها، وكيفية تحديد مقابل التصالح.

وسيكون هناك تواصل بين المسئولين والقراء، للرد على كافة التساؤلات المطروحة، وذلك في أكبر "لايف" متعلق بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

سيتم تلقى الأسئلة على مدار الساعة، وتجميعها وإعلان موعد الرد عليها بشكل تفصيلي في حضور التنفيذيين المعنيين بتطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الخليج 365 على التيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات في واحد من أبرز التشريعات التي تشغل شريحة عريضة من الشعب المصرى.