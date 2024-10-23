شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التركى: 4 ضحايا و14 مصابا فى هجوم أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الداخلية التركي، إن هجوم أنقرة أسفر عن سقوط 4 ضحايا و14 مصابا، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تابع الوزير التركي في مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "تم إبلاغ الرئيس أردوغان فورا بالهجوم، وسنقف أمام كل من يدبر المؤامرات ضد بلادنا".

وذكرت وسائل إعلام تركية، أنه جرى نقل موظفي شركة توساش بالعاصمة أنقرة إلى مكان آمن.

في السياق، قال وزير الصناعة التركي، إن الدولة لن تتراجع عن تعزيز الصناعات الدفاعية.