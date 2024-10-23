قال المهندس نادر زكى، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي مصر "بريتش بتروليم"، أن الفترة الحالية يتم التركيز على منطقة البحر المتوسط والهدف الأساسى هو زيادة الإنتاج.

شكرا لقرائتكم خبر عن بريتش بتروليم: هناك حفار بالبحر المتوسط يعمل على برنامجين بتكلفة 800 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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