شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع وفد برنامج الأغذية العالمي وذلك لبحث مجالات التعاون المشتركة في ما يخص نطاق عمل وزارة التموين والجهات التابعة بحضور جون بيير دو مارجيري - مدير المكتب ووروسيلا فانيللي نائب مدير المكتب، وأماني جمال الدين مدير برامج، والدكتورة عاليا حافظ مدير وحدة التغذية، واللواط وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية علي أهمية التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجالات عمل وزارة التموين ولا سيما في برامج الدعم الغذائي وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تبادل الخبرات الفنية والادارية بين مصر وهذه الجهات بما يعود بالنفع علي المواطن المصري لافتا إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي ممتد عبر فترة طويلة من خلال عدة اتفاقيات تم توقيعها هدفت إلي تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا.

كما أكد الوزير أن مجالات العمل القادمة سوف تستهدف تطوير برامج متخصصة في مجال التغذية والصناعات الغذائية وكذلك البرامج التدريبية التقنية في مجال دعم مشروعات التحول الرقمي وتحسين تكنولوجيات المعلومات للوزارة ، وكذلك الاستفادة من تراكم الخبرات المتبادلة مع برنامج الأغذية العالمي في مجال دعم منظومة الغذاء، وكذلك تحسين جودة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين بما يساهم في الحد من الفاقد.