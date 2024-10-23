شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن رسميا اغتيال رئيس المجلس التنفيذى هاشم صفى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب الله اللبنانى اليوم رئيس المجلس التنفيذى هاشم صفى الدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، القضاء على القيادى فى حزب الله اللبناني، هاشم صفى الدين، وكان صفي الدين المرشح لخلافة زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية منذ أسابيع.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في 4 أكتوبر، غارة في الضاحية الجنوبية لبيروت وصفت بـ"الأعنف" منذ اغتيال نصر الله، وقال إن المستهدف هو هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله.