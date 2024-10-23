شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: تقليص الهجوم الإسرائيلى على إيران محور زيارة بلينكن لتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الرد على إيران كان محور زيارة بلينكن لإسرائيل، وأكدت الصحيفة أن توقيت هجوم إسرائيل على إيران كان الموضوع الرئيسى لزيارة بلينكن.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تريد تقليص الهجوم الإسرائيلى على إيران إلى أبعاد رمزية أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، أن الهجوم الإسرائيلي من شأنه أن يثير رد فعل من إيران وقد يضر بفرص هاريس فى الولايات المتأرجحة.