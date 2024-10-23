شكرا لقرائتكم خبر عن بى بى مصر: هناك حفار بالبحر المتوسط يعمل على برنامجين بتكلفة 800 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:57 م

قال المهندس نادر زكى، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي مصر "بريتش بتروليم"، أن الفترة الحالية يتم التركيز على منطقة البحر المتوسط والهدف الأساسى هو زيادة الإنتاج. وأوضح خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى لوزير البترول بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أن هناك حفار متواجد حاليا فى البحر المتوسط يعمل على برنامجين بتكلفة 800 مليون دولار. وتابع: "موجودين بقالنا 60 سنة فى مصر وعايزين نقعد كمان 60 سنة".

وزير البترول

الحضور

كلمة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى

مؤتمر صحفى لوزير البترول

وزير البترول

كلمة وزير البترول

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول

مؤتمر رئيس الوزراء

الحضور

وزير البترول

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