شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: يجب أن تحظى النساء والأطفال بتدخلات أساسية فى الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، على عدد من الرسائل الهامة، خلال مشاركتها، اليوم الأربعاء، في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، وذلك على النحو التالي:

-ضرورة أن تكون آليات الحماية الاجتماعية متناغمة وقابلة للتكيف.

-القابلية للتكيف والسرعة والمرونة، "أن نعرف أين سنتحرك وكيف سنتحرك إذا وقعت أزمة ما".

-ضرورة تكامل بيانات عدم المساواة ووجودها في أطر الحماية الاجتماعية.. أن نعرف التحليلات والبيانات بأكملها حتى نحدد أي التدخلات اللازمة في أسرة بعينها، ونكون قادرين على التدخل دون الحاجة إلى التجربة.

-ضرورة أن تحظى النساء والفتيات والأطفال بتدخلات أساسية في الحماية الاجتماعية، دون إهمال الأسرة بأكملها.

-ضرورة التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والحكومة والمنظمات لنحظى بحماية اجتماعية متكاملة.

يُذكر أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".