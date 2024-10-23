شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التركي: قتلى وجرحى فى هجوم إرهابى بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إخبارية تركية، الأربعاء، أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة لصناعات الطيران والفضاء التركية في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي، إن هجوما إرهابيا استهدف شركة توساش في أنقرة، وأوقع قتلى وجرحى.

وأضاف، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات".

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.