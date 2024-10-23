شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل 10 شهور بطلق نارى إثر مرور والدته بجوار مشاجرة فى شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية راح ضحيتها طفل إثر إصابته بطلق نارى تصادف مروره مع والدته أثناء مشاجرة بالشارع بين طرفين، وجرى نقل الجثة للمستشفي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ إلي المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بمصرع طفل بطلق نارى إثر مشاجرة بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة حدوث مشاجرة بين طرفين قام علي إثرها شخصان بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي تصادف مرور ربة منزل تحمل طفلها المجنى عليه ويدعى "خالد سيد"، الذي لم يبلغ من العمر 10 شهور، ما أسفر عن إصابة الطفل بطلق من سلاح نارى فرد خرطوش مما أودى بحياته، وإصابة والدته برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمان وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.