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وزير البترول: الدولة تدعم المنتجات البترولية بـ10 مليارات جنيه شهريا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:17 م

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه رغم تحريك أسعار المنتجات البترولية إلا أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بـ 10 مليار جنيه شهرياً.


وأوضح إدارة شيفرون -إكسون مصر ستبدأ فى حفر بئر استشكافى بغرب المتوسط، موضحا أن عدد الاتفاقيات الموقعة فى 2024 تصل لـ 7 اتفاقيات موقعة و61 فرصة استثمارية ، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جارى توقيعها فى 2024-2025 بـ 748.5 مليون دولار.


وأوضح أن  مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج منها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية ، موضحا إنه تم إطلاق حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج مع الشركاء . 


وأوضح أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.


وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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