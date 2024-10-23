شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الدولة تدعم المنتجات البترولية بـ10 مليارات جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه رغم تحريك أسعار المنتجات البترولية إلا أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بـ 10 مليار جنيه شهرياً.



وأوضح إدارة شيفرون -إكسون مصر ستبدأ فى حفر بئر استشكافى بغرب المتوسط، موضحا أن عدد الاتفاقيات الموقعة فى 2024 تصل لـ 7 اتفاقيات موقعة و61 فرصة استثمارية ، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جارى توقيعها فى 2024-2025 بـ 748.5 مليون دولار.



وأوضح أن مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج منها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية ، موضحا إنه تم إطلاق حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج مع الشركاء .



وأوضح أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.