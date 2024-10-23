شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الدولة تدعم المنتجات البترولية بـ10 مليارات جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:17 م
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه رغم تحريك أسعار المنتجات البترولية إلا أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بـ 10 مليار جنيه شهرياً.
وأوضح إدارة شيفرون -إكسون مصر ستبدأ فى حفر بئر استشكافى بغرب المتوسط، موضحا أن عدد الاتفاقيات الموقعة فى 2024 تصل لـ 7 اتفاقيات موقعة و61 فرصة استثمارية ، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جارى توقيعها فى 2024-2025 بـ 748.5 مليون دولار.
وأوضح أن مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج منها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية ، موضحا إنه تم إطلاق حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج مع الشركاء .
وأوضح أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.
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