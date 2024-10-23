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وزير البترول: توقيع 7 اتفاقيات للقطاع خلال عام 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:53 م

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدارة شيفرون -إكسون مصر ستبدأ فى حفر بئر استشكافى بغرب المتوسط، موضحا أن عدد الاتفاقيات الموقعة فى 2024 تصل لـ 7 اتفاقيات موقعة و61 فرصة استثمارية ، بالإضافة إلى 15 اتفاقية جارى توقيعها فى 2024-2025 بـ 748.5 مليون دولار.

وأوضح أن  مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج، منها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية ، موضحا إنه تم إطلاق حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج مع الشركاء . 


وأوضح أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.


وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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