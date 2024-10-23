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وزير البترول: مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:41 م

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج، منها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية، موضحا إنه تم إطلاق حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج مع الشركاء . 


وأوضح أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.


وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.

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