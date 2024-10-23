شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الإيرانى أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمى وتفادى التصعيد غير المحسوب والان مع تفاصيل الخبر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة قازان في روسيا الاتحادية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين اتفقا على أهمية الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، حيث أكد الرئيس أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب، الذى قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمى.