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وزير البترول: استراتيجية الوزارة تعمل وفق 6 محاور أساسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:34 م

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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