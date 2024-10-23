شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: استراتيجية الوزارة تعمل وفق 6 محاور أساسية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.