شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: استراتيجية الوزارة تعمل وفق 6 محاور أساسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:34 م
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.
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