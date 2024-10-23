شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مبادرة حياة كريمة استهدفت 1600 قرية فى مرحلتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، استهدفت 1600 قرية على مستوى مصر.

جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024.

ويعقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.



