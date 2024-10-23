شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إختصار قطارات النوم والروسى تهوية بمحطة صعيد مصر فى الذهاب والإياب والان مع تفاصيل الخبر

قررت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بمناسبة تشغيل محطة صعيد مصر (بشتيل الجديدة )، إعتباراً من يوم 1 / 11 /2024 إختصار جميع قطارات النوم الشغالة مابين القاهرة وأسوان وبالعكس بمحطة صعيد مصر بدلا من محطة القاهرة برمسيس ويتم وقوف قطاري 1089/1088بمحطة صعيد مصر.

كما تقرر إعتباراً من يوم 1 / 11 /2024 يتم وقوف جميع قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين القاهرة و أسوان وبالعكس بمحطة صعيد مصر .

وتضم محطة قطارات صعيد مصر، التى تم افتتاحها اليوم، بمنطقة بشتيل بالجيزة، 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاح.



ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة .

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر منهم شباك مخصص لذوى الهمم المستخدمين للكراسى المتحركة، وكذلك دورات المياه بها أيضا ما هو مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.