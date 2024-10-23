شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرؤية الثقافية لبناء الإنسان تبدأ من فكرة التعايش معا وتقبل كافة الأراء والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 إن الرؤية الثقافية وبناء الإنسان تتطلب القدرة على إدارة حوار فى المجتمع، فالعالم يعانى الكثير من الانقسامات والحروب والخلاف الشديد حول كل التصورات الموجودة يشير إلى خطر حقيقى فأصبحت هناك ضرورة للقدرة على إدارة الحوار بين الأجيال.

وتابع خلاص كلمته بمؤتمر الهيئة الإنجيلية حول الرؤية الثقافية لبناء الإنسان أن فكرة الحرب والسلام أصبحت مسار خلاف شديد بين الناس وحتى البديهيات أصبحت تفتح باب لخلافات تصلإلى التكفير والتخوين فمن المهم أن نعتنى بدور الشباب فى الحوار وكل شخص من حقه أن يعبر عن رأيه ويبدى وجهة نظره دون أن يشعر أنه منبوذ.

وأضاف أن الرؤية الثقافية لبناء الإنسان تبدأ من فكرة التعايش معا والشراكة واحترام الأراء المختلفة دون تخوين أو إرهاب.



الجلسة التشاورية حول رؤية ثقافية لبناء الإنسان



الحضور فى مؤتمر الهيئة الإنجيلية



الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية



الكاتب الصحفى أكرم القصاص



جانب من الجضور



جانب من الحضور



جانب من مؤتمر الهيئة الإنجيلية



مؤتمر الرؤية الثقافية لبناء الإنسان



مؤتمر الهيئة الإنجيلية