شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: القيادة السياسية تحرص على تحسين خصائص السكان وتعزيز صحة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «تنظيم الأسرة وتمكين المرأة لتعزيز المجتمعات الصحية»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت عدة نقاشات شملت تمكين الاختيارات والاستثمار في الجيل القادم في إطار الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية، وتعزيز التعاون بين القطاعات مما سيساعد في تطبيق الاستراتيجية القومية للصحة العامة، بالإضافة إلى مناقشة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم المبادرات الصحية، وأيضا التحديات التي تواجه المرأة بسبب المفاهيم الخاطئة الموجودة في المجتمع، وآخر المستجدات في تمكين المراة بالمجتمع.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية في دعم برامج تنظيم الأسرة، وبرامج التعاون المشترك مع المنظمات والهيئات الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى أن تنظيم الأسرة ليس مجرد مشكلة صحية؛ بل إنه يؤثر أيضًا على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأكدت نائب الوزير، أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية وأصحاب المصلحة من القطاع العام والمنظمات الخاصة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز جهود تنظيم الأسرة الشاملة، مؤكدة حرص القيادة السياسية على تحسين خصائص السكان وتعزيز صحة المجتمع.

واستعرضت نائب الوزير مبادرة «الألف يوم الذهبية» فى حياة الطفل، والتي تساهم في تكوين 85% من قدرات الطفل التي تؤهله للحياة ليكون نموذجا ناجحا، وأكدت أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" جزءا أساسيا من استراتيجية الصحة واستراتيجية السكان، لأنها أحد العوامل الرئيسية لحل القضية السكانية من منظور حقوق الأم والطفل.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن الدولة المصرية تدعم بكل قوة تنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائصها السكانية الذي يعتمد على توفير خدمات تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتغطية الجغرافية للمناطق المحرومة.

وأشارت «الألفي» إلى الدور المحوري لوسائل الإعلام في تعزيز الوعي الصحي ونشر المعرفة، وتحسين الممارسات والتأثير على اتخاذ القرارات الصحية، لما يساهم في تشكيل وعي الأسرة المصرية بالحقوق الإنجابية، ومعرفة آليات إدارة الأسرة وتنظيم عدد أطفالها.

