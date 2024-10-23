شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتدريب: الاستثمار فى رأس المال البشرى محل اهتمام القيادة السياسية منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر والمدير التنفيذي لـ منتدى شباب العالم، أن الاستثمار في رأس المال البشري محل اهتمام بالغ من القيادة السياسية منذ عام 2014؛ مشيرة إلى أن نسبة الشباب في مصر 60% لذا من الطبيعي أن يكون رأس المال البشري هو ثروة لابد من استثمارها .

وقالت راغب في كلمتها خلال جلسة بعنوان " إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الاستعداد لوظائف المستقبل، وإعادة تأهيل القوى العاملة ورفع مهاراتها"علي هامش اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC24 - إن إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب كان بداية الاستثمار في تمكين الشباب والمرأة ، موضحة أن خريجي الأكاديمية الآن أصبحوا من كبار المسؤولين وأنجح الرياضيين .



وأضافت راغب أن الأكاديمية تحتضن عددا كبيرا من المؤتمرات والمنتديات كمنتدى الشباب بالإضافة إلى منصات الحوار حيث احتضنت الأكاديمية الحوار الوطني لمناقشة ومتابعة كافة القضايا المحلية.



ولفتت راغب إلى أن الأكاديمية اعتمدت في تدريبها على تطبيق مهارات المستقبل والتكنولوجيا والتأكيد على قيمة التعلم المستمر مدى الحياة بالإضافة إلى التدريب على المرونة في العمل.

وأكدت أن الأكاديمية عملت على صقل مهارات المتدربين بالعديد من المهارات الإنسانية و كيفية حل المشكلات وهذه المهارات تحتاجها الوظائف التي تعتمد على التعامل مع البشر.. مؤكدة أن مصر حققت جانبا من أهداف الثورة الصناعية الخامسة قبل أن تتبناها رسميا.

من جانبه ، أكد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل أيمن حمزة ، أن الوزارة توسعت في أعداد مراكز الخدمات المهنية على مستوى الجمهورية .. مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة موحدة للخدمات المهنية تضم جميع الطلاب على مستوى الجمهورية وتجمع أصحاب الأعمال والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وأكد أنه تم الاتفاق مع 14 من أفضل الجامعات الأمريكية لتطبيق توأمة مع الجامعات المصرية بحيث يكون لكل جامعة مصرية نظيرتها الأمريكية لتبادل الخبرات والابحاث والأهم لدعم سوق العمل.

وأضاف ان وزارة التعليم العالي أطلقت العديد من المبادرات لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.. مشيدا بمبادرة " كن مستعدا " والتي استفاد منها جميع المشاركين فيها.



وأكد أن كل الطلاب المشاركين في مبادرة " كن مستعدا" استطاعوا الحصول على فرصة عمل أو تدريب أو بدء مشروعهم الخاص .. مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة توسيع المبادرة لتصبح برنامحا منفصلا.

بدورها، أكدت شيرين العزاوي الخبيرة الاقتصادية الإقليمية في مجال العمل بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، أهمية التعليم المستمر حيث أصبح من أهم متطلبات سوق العمل الذي أصبح متغيرا طوال الوقت مما يستدعي مداومة اكتساب مهارات جديدة مدي الحياة.



وأشارت العزاوي إلى أن الشباب يحتاجون الآن إلى توفير الحلول المالية المبتكره والتدريب الذي يؤهلهم لريادة الأعمال .. لافتة إلى أن الوظيفة الحكومية لم تعد في مجتمعاتنا ليست ملاذا آمنا.