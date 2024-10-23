رئيس "النواب" يلتقي السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية، والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا، وهو ما أسفر عن استعادة مصر زمام المبادرة في كل الملفات ذات الصلة بأمنها القومي، واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجيًّا من الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي، ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف، في ضوء السياسة الخارجية التي حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة، والتي ترتكز على تماسك الجبهة الداخلية واستقلالية القرار السياسي ودعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقَّيها الثنائي ومتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز الوجود المصري خارجيًّا من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكداً حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج، لتعزيز الدور المصري خارجيًّا.

وتناول رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي؛ وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مُستعرضًا أبرز محاور مشروع القانون، وما يتضمنه من ضمانات قانونية كفيلة بتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتواءم مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية، مُتمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.