الرئيس السيسى: يجب دفع التعاون فى التسويات المالية بالعملات المحلية لدول بريكس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تدعم الدور المهم لمجلس أعمال بريكس وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، مؤكدا على ضرورة تدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة مجموعة بريكس، يجب دفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول بريكس.