شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بالأزهر يفوز بلقب تحدى القراءة العربى لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

فاز الطلاب حاتم محمد جاسم من سوريا وكادى بنت مسفر من المملكة العربية السعودية وسلسبيل حسن من فلسطين بلقب تحدى القراءة العربى فى دورتها الثامنة، كما فاز الطالب محمد أحمد حسن من مصر ابن الأزهر الشريف فئة ذوى الهمم بلقب بطل تحدى القراءة العربى، حيث تم إعلان اسم الطلبة الفائزين فى حفل تحدى القراءة العربى المقام حاليا فى دبى وذلك فى دورتها الثامنة بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

ومحمد أحمد حسن طالبا بالصف الثالث الثانوى الأزهرى بمعهد أبو قير العام بالإسكندرية وهو من ذوى الهمم فهو طالب كفيف شارك فى تصفيات تحدى القراءة العربى عن زملائه بالمعاهد الأزهرية، حيث أكد على أنه قراء فى الدورة الثامنة لتحدى القراءة العربى 50 كتابا وعلى مستوى جميع الدورات 400 كتاب، من بينها، كتاب للشيخ محمد الغزالي قضيا المرأة بين التقاليد الوافدة والراكدة وكتاب ابن تيمية الصوفى لاحمد محمد بلقيس، مضيفا أنه يشارك فى المسابقة بعد حصوله على المركز الأول على مستوى طلاب المعاهد الأزهرية فى تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربى.



الطالب محمد أحمد حسن

وكان الطالب أكد أن حلمه تمثيل مصر والأزهر الشريف وأفوز بالمركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة فى التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى، مضيفا أنه، اعتمد على الكتب الصوتية وبعض الأشخاص الذين يقرأون له لمواصلة مسيرته فى القراءة.



ويحصل بطل تحدي القراءة العربي جائزة مالية وقدرها نصف مليون درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 70 ألف درهم، كما تبلغ مكافأة بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم 200 ألف درهم، و100 ألف درهم للمركز الثاني، و50 ألف درهم للمركز الثالث.



