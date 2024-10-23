شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: قريبا جهاز تابلت مع كل مفتش لتسهيل عمله والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد جبران وزير العمل، عن أن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، يستهدفون الوصول إلى حوسبة نظام التفتيش، وأن يكون مع كل مفتش جهاز "تابلت" لتسهيل عملية التفتيش على المنشآت، وحوكمة نظام التفتيش، مما يدعم استقرار بيئة العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، اليوم الأربعاء، في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، للحديث عن جهود برنامج “نورة” في تمكين الفتيات بمصر.

وأوضح وزير العمل، أن فلسفة الوزارة في نظام التفتيش على المنشآت، هو ألا يكون نتاج التفتيش في حال وجود مخالفة تحرير محاضر للمخالف على الفور، وإنما رسالة في المقام الأول، وذلك بتوجيه إنذار أول وثانٍ، قائلًا: "مش رايحين نعمل غرامات على أصحاب الأعمال، دايمًا بنقول لزملائنا المفتشين يعملوا في البداية إنذار أول ثم إنذار ثاني.

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس .

ويسعى المؤتمر إلى "تعزيز الصحة والرفاة والعدالة" وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية.