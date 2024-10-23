وزيرة خارجية رومانيا: مصر فى طليعة الجهود الدولية لاحتواء الأزمة بغزة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة خارجية رومانيا لومينيتسا أودوبيسكو، أن مصر فى طليعة الجهود الدولية لاحتواء الأزمة فى غزة والعمل على حلها، والمبادرات الدبلوماسية المصرية مفيدة فى التوسط للوصول إلى الهدنة المؤقتة وتسهيل تسليم المساعدات التى تشتد الحاجة إليها إلى بالقطاع، معربة عن امتنان بلادها للدعم المصرى فى تسليم المساعدات الإنسانية التى قدمتها بوخارست إلى القطاع أو إجلاء المواطنين الرومانيين مزدوجي الجنسية.

وأعربت في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، عن أملها في استمرار مصر في الاضطلاع بدور رئيسي في تسوية الصراع بغزة في ضوء فهمها العميق للمنطقة ولدبلوماسيتها الممتازة والأهم من ذلك الرغبة الحقيقية في معالجة السبب الجذري للصراع وتحقيق السلام الدائم والشامل.

وأكدت لومينيستا أن مصر تلعب دورا مهما في استراتيجية رومانيا لتوسيع العلاقات مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا حيث شهدت العلاقات الثنائية تقدما ثابتا في الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والاتصالات بين الشعوب علي مدار السنوات الأخيرة ، مشيرة إلي أن التبادل التجاري يخطي بأكثر من مليار يورو سنويا ؛وتعد مصر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لرومانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت أن رومانيا تعد من أشد المؤيدين لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن قرار الاتحاد الأوروبي ومصر بترقية تعاونهما إلي مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أصبح أكثر أهمية اليوم وذلك في ضوء الصراعات المتعددة المستمرة في جوار كل من البلدين لأن الحرب تؤثر علينا مثلما نستفيد من السلام .

وقالت وزيرة خارجية رومانيا، إن مصر تواجه أزمات متعددة في محيطها والتي لها إمكانيات كبيرة للتمدد والتأثير العالمي، بينما تواجه رومانيا حربا مستمرة على حدودها وهي الحرب الأوكرانية التي تفرض عواقب وخيمة على مستويات الأمن والاقتصاد والطاقة و أسواق الغذاء والمستوي الإنساني، معربة عن تقديرها لجهود مصر ومساهمتها في تسوية العديد من الملفات المعقدة، فضلا عن الدور الإيجابي الذي تلعبه في كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

وأعربت عن تقديرها لخبرة مصر المعترف بها دوليا في قضايا الشرق الأوسط وليبيا وسوريا والقرن الإفريقي، وكذلك في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وعن مباحثاتها بالقاهرة ، قالت لومينيتسا، إنها أجرت مناقشات موسعة وقيمة مع نظيرها الوزير بدر عبد العاطي والتقت بالدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والتنمية البشرية ، والدكتور أحمد فؤاد هانو، وزير الثقافة ؛وقد ركزت هذه المباحثات علي مشروعات جديدة في مجالات مختلفة .

وأضافت أنها اتفقت مع الوزير عبد العاطي على مواصلة وتعميق المشاورات حول الموضوعات الأكثر صلة بالأجندة الدولية في ضوء الاهتمام بتبادل وجهات نظر حول التطورات الإقليمية والدولية ومن ثم يمكن زيادة مساهماتنا في السلام والأمن، سواء في الشرق الأوسط وإفريقيا أو في حوض البحر الأسود.. مشيرة إلي أن بلادها تتمتع بخبرة واسعة في محيطها الشرقي وأن الحرب الأوكرانية تتطلب منا قدرا كبيرا من الاهتمام للتصدي لكافة التهديدات التقليدية والهجينة.

وأوضحت لومينيسيا، أنها بحثت مع الوزراء المصريين سبل تنويع الاتصالات وتسهيل تبادل الخبرات بين المهنيين والخبراء في كل من البلدين بغض النظر عن المجالات ، مؤكدا أن هناك إمكانيات هائلة للتعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل" الاقتصاد والتجارة، والطاقة، بما في ذلك الطاقة الخضراء، والزراعة، والصحة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في مجالي الثقافة والتعليم ".

وأشادت الوزيرة بالنتائج الممتازة للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الثنائية التي عقدت منذ أسبوعين في بوخارست ، مؤكدة أن الصداقة بين رومانيا ومصر قد ارتقت إلى مستوى مختلف من الطموح.. معربة عن إعجابها برواد أعمال ورجال أعمال من مصر، وكثير منهم من الشباب .

وأعربت عن إعجابها بجودة برامج التدريب التي تديرها الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر ، لافتة إلي أنها ألقت كلمة حول مساهمة رومانيا في أجندة المرأة والسلام والأمن وكانت سعيدة للغاية بالتفاعل مع المتدربين الموهوبين بالأكاديمية.

ولفتت وزيرة خارجية رومانيا إلى افتتاحها مع نظيرها عبد العاطي برنامج الاستقرار وإعادة الإعمار بعد الصراع، والذي نظمته وزارة الخارجية الرومانية بالتعاون مع الوكالة الرومانية للتنمية ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وحول فلسطين، أفادت لومينيستا بأن رومانيا كانت من بين الدول الأول التي اعترفت بفلسطين وهناك تعاونا ثنائيا في العديد من المجالات، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ونلتزم بمواصلة تعاوننا الثنائي التقليدي معها في ضوء مساهمتنا في بناء قدراتها.

وأكدت الدعم الكامل لتعزيز وتمكين السلطة الفلسطينية للحكم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في المستقبل القريب ، معربة عن أملها بأن يكون هناك أفقا سياسية قابلة للاستمرار للشعب الفلسطيني وتلبي تطلعاته المشروعة في فترة ما بعد الصراع وأن يكون مستندا إلى حل الدولتين.

وعن الأزمة في غزة، قالت وزيرة خارجية رومانيا إن بلادها شاركت بشكل فعال في تخفيف معاناة السكان المدنيين، وأرسلت مساعدات إنسانية حيوية إلى القطاع حيث قدمت معدات طبية ومنتجات بقيمة 80 ألف دولار إلى المستشفى الميداني الأردني في القطاع و230 طنًا من مختلف أنواع المنتجات والأغذية للفلسطينيين في غزة ، بقيمة حوالي 1.5 مليون دولار.

وأشارت إلى قرار بوخارست باستقبال الأطفال الجرحى من غزة للعلاج حيث وصلت أول مجموعة من 8 أطفال وأفراد عائلاتهم إلى رومانيا في نهاية سبتمبر الماضي.

وأضافت أن بلادها قدمت تسهيلات متعددة للمدنيين الفلسطينيين المحتاجين منذ بداية الأزمة علي سبيل المثال عمليات الإجلاء من غزة لأعضاء العائلات الممتدة للمواطنين الرومانيين، والمساعدات الطارئة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة ويقيمون حاليًا في رومانيا، وتوفير منح دراسية إضافية للمواطنين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة، والمزايا الإضافية التي تمنحها الجامعات الرومانية للطلاب الفلسطينيين المسجلين.

وعن الوضع في لبنان، أكدت أن رومانيا تتابع عن كثب الوضع في لبنان وتدعم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 مطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي وضبط النفس من جانب جميع الأطراف المعنية.

وأكدت وزيرة خارجية رومانيا "لومينيتسا أودوبيسكو"، أهمية ضمان سيادة أي دولة في المنطقة وتهيئة الظروف لضمان عودة السكان النازحين ، مشيرة إلي دعمها للتوصل إلي الحل الدبلوماسي للصراع وترحيبها بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، مضيفة أن بوخارست أرسلت شحنة من المساعدات الإنسانية (8 أطنان من المواد الغذائية) إلى السكان اللبنانيين المتضررين من الأزمة المستمرة ؛ وهذا دليل على التزامنا بدعم المدنيين المحتاجين وصداقتنا مع لبنان.