شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق عن كيفية التقديم لحج القرعة لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يسمح للمواطنين الراغبين في التقديم لحج القرعة لعام 2025 التقدم بأوراقهم بداية من 30 أكتوبر المقبل.

وتقدم ”الخليج 365” شرحا للمواطنين لكيفية التقديم، حيث يتم تقديم الطلبات بمعرفة المواطن:

1- شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية

2- أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)

3- أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02)

ويكون ذلك وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية ، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به .

وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، إعتباراً الأربعاء المقبل حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024 ، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.