شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق عن كيفية التقديم لحج القرعة لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأربعاء، 23 أكتوبر 2024 11:31 ص
يسمح للمواطنين الراغبين في التقديم لحج القرعة لعام 2025 التقدم بأوراقهم بداية من 30 أكتوبر المقبل.
وتقدم ”الخليج 365” شرحا للمواطنين لكيفية التقديم، حيث يتم تقديم الطلبات بمعرفة المواطن:
1- شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية
2- أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)
3- أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02)
ويكون ذلك وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية ، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به .
وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، إعتباراً الأربعاء المقبل حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024 ، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
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