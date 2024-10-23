شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى: تأثير "بريكس" ساعد فى تغيير الأوضاع العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة التعاون بين دول "بريكس" في اتجاهات مهمة تشمل السياسة والأمن والاقتصاد والمال والعلاقات الإنسانية، بهدف التكامل التام والشامل للأعضاء الجدد في التجمع.

واقترح بوتين خلال افتتاح قمة بريكس، النظر في جدول أعمال القمة لتبادل الآراء في التعاون بين دول بريكس في المسائل الدولية بما في ذلك تسوية الأزمات الإقليمية، تنفيذ قرارين من القمة الماضية، وهما تعزيز التعاون المالي بين "بريكس" وتوسيع المجموعة، والاهتمام الكبير في هذه المجموعة من قبل دول الجنوب ودول العالم.

قال بوتين، يجب الحفاظ على التوازن والحفاظ على فاعلية هذه المجموعة، لافتًا إلى أنه قرر تشكيل صفة الدول الأعضاء وأن يكون هناك قائمة بالدول وسيضم البيان الختامي للجلسة الافتتاحية كل هذه المسائل.

أضاف بوتين: "نشهد التطور الديناميكي لبريكس وزيادة سمعتها وتأثيرها في الشئون الدولية، ولدى هذه المجموعة إمكانات سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة وتجمعنا فكرة إنشاء العالم العادل".

وأكد الرئيس الروسي أن الدول في التجمع تعبر عن التنوع القومي والديني والحضاري، وتجمعها علاقات الصداقة والجيرة والاحترام المتبادل والسعي إلى حياة رغدة لشعوبها، لافتا إلى أن تأثير "بريكس" قد ساعد في تغيير الأوضاع العالمية.