شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة دول تجمع "بريكس" بمدينة قازان الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة دول تجمع بريكس، والتى تنعقد فى مدينة قازان الروسية.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، فى جلستى عمل فى إطار فعاليات قمة البريكس التى بدأت أعمالها أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس فى مدينة قازان الروسية.

وتعقد الجلسة الأولى بشكل مغلق بمشاركة زعماء دول البريكس بينما ستكون الجلسة الثانية موسعة بحضور زعماء ورؤساء وفود دول البريكس لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي بين دول البريكس وإعلان قازان الذي سيصدر في ختام قمة البريكس.

ويستعرض الرئيس السيسي خلال أعمال قمة البريكس رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية.

وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس السيسي خلال القمة إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.