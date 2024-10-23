شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنظم ندوات لتوعية العاملين عن مخاطر تعاطى المخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نفذت هيئة السكة الحديد، ندوة تحت عنوان مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل، بورش إيرماس التابعة للسكة الحديد بالقاهرة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو، تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد أهم محاور منظومة التطوير بالهيئة .

وتناولت الندوة عن المخدرات وخطورتها من الناحية الأخلاقية والمادية وما يترتب عليها من أضرار ومخاطرها على العاملين وعلى سلامة تشغيل القطارات والتي قد تؤدي إلى حوادث تزهق أرواح المواطنين الأبرياء حيث وجه الفريق كامل الوزير، بضرورة تكثيف لجان الكشف عن المخدرات ومن يثُبت تعاطيه للمخدرات يتم توقيع العقوبة القصوى عليه وهي (الفصل والحبس والغرامة).

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة إيرماس والعميد نادر عبد المقصود رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة ورئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء النقابة.

كما تناولت الندوة الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة توعية العاملين بالهيئة بما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة والتى قد تؤثر على صورتها ومكانتها الاجتماعية بين جمهور الركاب، وأن يكون كل فرد بالهيئة واجهة مشرفة لهيئته في الدفاع عنها و رد الشائعات الكاذبة التي تثار عن الهيئة وتؤدي الى إثارة وبلبلة الرأي العام.

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة الالتزام بالسرعة المقررة للقطار وقت الدخول على المحطات وقواعد السلامة بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين .

كما نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان ( التوعية القانونية والصحية من مخاطر المواد المخدرة ) وذلك لتوعية العاملين والموظفين بمنطقة وسط الصعيد بأخطار إدمان المخدرات وتأثيره على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات والتي تتبناها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وتم عقد الندوة بقاعة نادى السكة الحديد بالمنيا بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .



جانب من الندوة



ندوة بالسكة الحديد



ندوة بالمنيا